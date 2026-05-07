Claudio Bravo está en el ojo público, aunque esta vez no por sus análisis deportivos, sino por un controversial comentario que realizó en redes sociales.

Todo surgió en medio del debate que involucra a la Municipalidad de Buin, tras las denuncias por presuntas irregularidades en la Corporación de Desarrollo Social. Ante esta situación, el exfutbolista no guardó silencio.

A través de la cuenta de Facebook de Buin Noticias, se compartió un fragmento de un antiguo video relacionado con el llamado “día de furia” del concejal Patricio Silva González.

En los comentarios, Claudio Bravo escribió: “Me encantaría ser alcalde y así poder remover a todo corrupto que confunde servicio público con servicio personal”. Su mensaje no pasó desapercibido y rápidamente sumó múltiples reacciones positivas.

La relación de Claudio Bravo con la política

El episodio también hizo recordar otras ocasiones en que el exportero ha opinado sobre temas políticos. Incluso, en las últimas elecciones, su nombre estuvo vinculado a una posible participación en el gobierno.

Durante la candidatura de Evelyn Matthei, la exministra aseguró que le “encantaría” contar con Claudio Bravo como Ministro del Deporte. “Nadie sería mejor que él, porque además tiene academia y ha demostrado toda su vida un comportamiento muy mesurado y cuidadoso”, afirmó, según consignó ADN.

Por otro lado, en el año 2019, durante el estallido social, el exfutbolista declaró que: «Vendieron a los privados nuestra agua, luz, gas, educación, salud, jubilación, medicamentos, nuestros caminos, bosques, el salar de Atacama, los glaciares, el transporte».

Luego agregó: “¿Algo más? ¿No será mucho? No queremos un Chile de algunos pocos. Queremos un Chile de todos”.

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