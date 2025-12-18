Rostro de Canal 13 asegura que ha recibido graves insultos por trabajar con Jeannette Jara: «Les gustaría ver a mi familia muerta»

En las últimas horas, Nelson Beltrán, popularmente conocido como «El Colombiano» reveló una difícil situación.

Resulta que el panelista de «Hay que decirlo» dio a conocer de manera pública que trabajó asesorando a la ex candidata presidencial Jeannette Jara cuando era ministra.

En ese contexto, es que asegura que le han llegado diversos insultos y amenazas.

Tras trabajar con Jeannette Jara: Nelson Beltrán revela que ha sido víctima de amenazas

«Yo le tengo mucho cariño a la Jeannette Jara. La conocí cuando fue ministra, ella me contrata, yo le hago su asesoría y empieza una transformación», comenzó diciendo el panelista de Hay que decirlo.

No obstante, reveló que luego de dar a conocer la situación, ha sido hostigado directamente.

«Empiezan a decir ‘colombiano, CTM’, que voy a expropiar casas, que le quito el trabajo a los chilenos, y de ahí para abajo», continuó.

En ese contexto, reveló una sensible situación, y es que las amenazas también involucran a su familia.

«Da miedo. Dicen que les gustaría ver a mi familia muerta. Menos mal que no viven acá, porque sería muy doloroso que alguien que no tiene nada que ver termine siendo un daño colateral», indicó.

La confesión causó la rápida reacción de sus compañeros de panel. Además, en redes sociales no dudaron en entregarle palabras de apoyo.

«Colombiano, es tu trabajo»; «él es super seco en su trabajo, y solo está trabajando»; «Al Colombiano lo amamos»; «querido Nelson trabajo es trabajo y tú eres el mejor!», fueron algunos de los comentarios en la red social.

