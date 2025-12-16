Participante de Mundos Opuestos impacta a todos sus compañeros con cruda revelación: «mi papá abusó de mí…»

En la reciente edición de Mundos Opuestos, Chilota impactó a todos sus compañeros con una cruda confesión.

Fue en «el pasado» donde la influencer se sinceró con sus compañeros y contó una historia que la ha afectado desde hace mucho tiempo.

“Yo no ocupo mi apellido paterno porque mi papá abusó de mí… mi papá biológico. Lo denunciamos y la justicia no hizo nada”, comenzó diciendo la ex participante de Secreto en Brasil.

Además, entregó detalles de su situación: «Yo no hablé en ese momento porque era muy chica; y lo denunciaron y no pasó nada. Cuando yo era más grande, ahí hablé, pero con miedo a que no me creyeran», confesó.

Mientras avanzaba la conversación, Fernanda reveló que la situación la traumó y que «cuando me pasa algo grave, como que no puedo vivir las emociones de lo que me está pasando».

“Cualquier hombre que se pareciera un poco a mi papá, era que no lo podía soportar, lo odiaba sin motivo», indicó, enfatizando en el shock que le causó su padre.

“La persona que busqué es totalmente distinta a mi papá en todo sentido”, explicó.

«Siempre cuando me preguntan, digo que no lo conozco no más», cerró Chilota.

Es importante destacar que este no es el primer testimonio de este tipo, ya que José Pablo Saavedra, Alan Didier y Evelyn Ortiz también impactaron a sus compañeros con revelaciones ligadas al abuso sexual.

