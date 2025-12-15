¡Tragedia en el espectáculo! Reconocido actor es encontrado muerto junto a su esposa: Hijo del matrimonio es el principal sospechoso

Recientemente, se conoció una impactante noticia desde Estados Unidos. El actor y director Rob Reiner y su esposa, Michele Singer, fueron hallados muertos al interior de su residencia en Brentwood.

De acuerdo con reportes de la prensa estadounidense, ambos presentaban heridas provocadas por un arma blanca. Fuentes policiales indicaron a ABC News que la pareja fue apuñalada en reiteradas ocasiones, lo que finalmente les causó la muerte.

Conmoción por el fallecimiento de Rob Reiner y Michele Singer

Cuerpo de Bomberos acudieron al domicilio tras recibir una llamada de emergencia cerca de las 15:30 horas. Al ingresar al lugar, encontraron sin vida al hombre de 78 años y a la mujer de 68.

Horas más tarde, la familia confirmó oficialmente la identidad de las víctimas. «Con profundo pesar anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner. Estamos desconsolados por esta repentina pérdida y solicitamos privacidad en estos momentos», señalaron.

Según información recogida por la revista People, fuentes cercanas a la familia apuntaron a Nick Reiner, hijo del matrimonio, como el principal sospechoso del crimen.

La policía informó que Nick, de 32 años, está en interrogación, aunque hasta ahora no se han realizado arrestos. En paralelo, desde Los Angeles Time reportaron que investigadores detectaron señales de ingreso forzado en la vivienda.

El hijo de la pareja ha enfrentado durante años problemas de adicción a las drogas. En una entrevista concedida a People en 2016, él mismo reconoció: «He estado en casa durante mucho tiempo y me he vuelto a acostumbrar a estar en Los Ángeles y a estar con mi familia».

Rob Reiner, hijo del reconocido comediante Carl Reiner, desarrolló una exitosa carrera en la industria del entretenimiento. Nacido en 1947, alcanzó notoriedad en la década de los 70 gracias a su participación en la serie All in the Family.

Más adelante, consolidó su prestigio como director con películas como When Harry Met Sally, Misery y Stand by Me, dejando una huella profunda en Hollywood.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google