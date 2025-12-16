La respuesta de Mario Velasco a Mariela Sotomayor tras ser vinculado a supuesto video íntimo: «hablando hue…»

Recientemente, Mariela Sotomayor le dedicó palabras a Mario Velasco por un supuesto vídeo íntimo.

Fue en el pódcast «Amiga, ¿Supiste?, donde la periodista de espectáculos aseguró que Pablo Candia le comentó que el registro existiría y lo tendría en su poder Mario Velasco, ex animador de Zona Latina.

Por lo mismo, la ex chica reality le preguntó directamente por la veracidad de esto.

No obstante, «El anfibio» lo negó rotundamente, y tras la insistencia de la periodista, entregó una peculiar respuesta: «Sí quieres, trato de conseguírmelo».

Siguiendo por esa línea, Mariela Sotomayor señaló que «nunca entendí cómo se lo iba a conseguir, si él no sabía quién lo tenía… Lo único que él veía es que aquí había una noticia».

«No quiero decir que él es una clase de persona baja ni mala. Pero conmigo él se portó de la peor manera que podía haberse portado», agregó.

La reacción de Mario Velasco tras declaraciones de Mariela Sotomayor

En ese contexto, el ex animador de Zona de Estrellas fue consultado luego de las palabras de Sotomayor. Sin embargo, aseguró que no tenía idea de la existencia del supuesto video.

En conversación con el medio Fotech señaló que: «Si eso es portarme mal… Y públicamente nunca he dicho nada».

«O sea, una vez más, Mariela hablando huevad… Nada que decir del tema», cerró Mario Velasco, asegurándole al medio antes mencionado que está «tranquilo».

