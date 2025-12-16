«Llegaste al mundo y salió tu canción»: Famoso cantante chileno confirma el nacimiento de su primera hija

Durante la tarde de este lunes, Bastián Demonte, más conocido en la música urbana como AK4:20, y la influencer Ignacia Antonia anunciaron el nacimiento de su hija. La pareja confirmó la llegada de la pequeña, a quien llamaron Amelia Ignacia.

El cantante dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram. Allí compartió una serie de imágenes junto a Ignacia Antonia para celebrar este especial momento.

Ignacia Antonia y AK4:20 le dan la bienvenida a su primera hija

“Bienvenida al mundo Amelia Ignacia Demonte Hernández. Ya llegaste al mundo y ya salió tu canción, mi amor, tal cual lo planeamos. Vayan a escuchar ‘Amelia’ x todas las plataformas”, escribió AK4:20 en la publicación.

Las fotografías muestran distintas escenas familiares. En una aparece junto a Ignacia Antonia, en otra posa con un globo que dice “Bienvenida Amelia” y en la última se le ve sosteniendo en brazos a su hija.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de cariño. Varios artistas del género urbano reaccionaron al anuncio. Julianno Sosa comentó: “Felicidades mi hermano”. Pailita escribió: “Enhorabuena, mi hermano. Dios los bendiga siempre mi rey”. King Savagge también se sumó con un mensaje: “Felicidades mi hermano lo mejor del mundo”.

Ignacia Antonia, por su parte, también compartió registros del nacimiento y dedicó emotivas palabras a su hija. “A lo largo de estos años he tenido el privilegio de cumplir muchos de mis sueños, pero sin duda nada se le acerca a este momento. Te amo desde el primer segundo que supe que vendrías a este mundo, bienvenida mi princesa Amelia”, expresó.

Además, durante la misma jornada, AK4:20 estrenó la canción “Amelia”, un tema especialmente dedicado a su primera hija.

