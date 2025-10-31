«Lo mío no fue tanto abuso, fue más violación»: Participante de Mundos Opuestos impactó a todos con cruda confesión

En la reciente emisión de Mundos Opuestos, Alan Didier realizó una íntima confesión.

El tema salió luego de que Mario Ortega preguntara por una actividad, en la que José Pablo Saavedra reveló haber sido víctima de abuso sexual cuando niño.

En ese sentido, fue que Didier se confesó. «Yo igual viví una h… así. No lo cuento nunca, pero lo tengo bien afrontado», le contó a Mario Ortega, Luis Jiménez y Daúd Gazale.

La cruda confesión de Alan Didier en Mundos Opuestos

«Mi abuela arrendaba una casa pequeña detrás de la suya, y vivía ahí un h… mucho más grande que yo, yo tenía 10 años, y me obligaba a hacer cosas», relató el influencer.

Además, agregó que: «primero me quería grabar con una prima haciendo cosas. Yo le decía que no porque en mi mente igual sabía que eso estaba mal. Un día me agarró solo, me empezó a obligar a hacer cosas, y yo peleé y luché. Pero igual quedé más traumado que la m… en ese momento y al día siguiente lo olvidé todo».

«Más grande me acordé, se lo conté a mi viejo un día que estábamos manejando», le reveló a sus compañeros.

«Mi papá quedó para la cag…, me preguntó quién era, y paré porque vi que él tenía intenciones malévolas y esto iba a escalar mucho. Después le conté a mi abuela, ella supo quién era, me preguntó si yo quería hacer denuncia, pero le dije que no. Igual a veces lo pienso, él debería estar preso, lo mío no fue tanto abuso, fue más violación», continuó.

Asimismo, contó que su círculo familiar no lo apoyó: «Cuando le dije a otros familiares, me dijeron que para qué iba a contarlo, si eso ya pasó, era arruinarle la vida a una persona. Ahí me enojé, porque sentí que no tenía apoyo. Como si él no me hubiera arruinado a mí».

«Yo soy muy cuidadoso con los niños chicos, de cuidarlos y no dejarlos nunca solos, muy protector. Pero a veces yo me sentía mal, me daba vergüenza que un primo chico mío se quedara conmigo en mi pieza y cerrara la puerta, me psicoseaba pensando qué iba a creer el resto. Cuando se iban me ponía a llorar, y no sabía por qué, si yo nunca le haría nada», concluyó Alan Didier en el encierro.

