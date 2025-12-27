«¿Para qué le damos prensa a este hombre?»: El minuto de furia de Pamela Díaz en Hay Que Decirlo

Pamela Díaz protagonizó un momento bastante tenso en el último episodio de Hay Que Decirlo, de Canal 13. La animadora del programa tuvo un arranque y optó por tomar una fuerte decisión.

Eso sí, antes de cerrar la conversación, paró en seco a sus compañeros. Esto surgió mientras en el panel hablaban sobre Jean Paul Pineda y su relación con Valentina Castro, tras las denuncias de violencia intrafamiliar.

El minuto de furia de Pamela Díaz en Hay Que Decirlo

Jean Paul Pineda supuestamente planea casarse con Valentina Castro, luego de toda la polémica por las denuncias en su contra. Este tema salió en la pauta del Hay Que Decirlo, pero Pamela Díaz no estuvo de acuerdo.

«¿Para qué le damos prensa a este hombre? ¿Puedo decir algo? Con todo respeto… Cada familia es un mundo. Yo creo que cada persona reacciona a lo que quiere hacer. Pero sí siento que nosotros también somos culpables, este medio, de alabar a ciertos personajes que no les corresponde hoy en día estar en la noticia«, arremetió la conductora.

«Entonces, yo no quiero hablar de una persona que es violenta, de una persona que es irresponsable, de una persona que no nos ha transmitido nada positivo hace mucho tiempo. Nosotros hemos hecho comentarios de esta persona (Valentina), que esa misma persona lo denunció dos o tres veces, que ha sacado la denuncia, etcétera», agregó Pamela Díaz.

Pamela Díaz siguió con su postura: «Para mí esto es exponer a personajes que son tremendamente tóxicos, que no nos ayudan en nada. Y yo no quiero ser partícipe de esta estupidez. Así que yo, desde hoy en día en adelante, ¡me resto de hablar de este caballero! Porque además me parece que es un muy mal papá». Por último, explicó su opinión: «Creo que todo lo que hemos hablado de él ha sido sumamente fuerte; de golpes, violencia, accidentes… Ellos que vivan su mundo, que hagan lo que quieran en pareja, si quieren casarse y tener hijos, me da lo mismo, ojalá sean felices». «Por lo que yo sé por parte de Faloon, de su estadía en el reality, donde hay cosas muy privadas, yo hoy día no me presto para hablar de este caballero«, cerró Pamela Díaz.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google