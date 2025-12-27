  • EN VIVO

«Me diagnosticaron cáncer»: Reconocida comediante preocupó en las redes tras revelar delicado estado de salud

La comediante utilizó sus redes sociales para explicar la ausencia en su podcast, que se debe a su sensible diagnóstico.

27 Dic, 2025. 16:57 hrs
Este viernes, una destacada comediante nacional impactó a sus seguidores al compartir una dura noticia. Mediante sus redes sociales, explicó que había estado un tiempo alejada de las redes, y su trabajo, debido a que fue diagnosticada de cáncer.

Hablamos de una de las integrantes del podcast «El Sentido del Humor«, Cynthia Gallardo. La comediante comparte el programa con Luis Slimming, Coronel Valverde y Héctor Romero.

Cynthia Gallardo comunicó la noticia a través de su Instagram, con una serie de fotos y videos. Junto a la publicación, escribió de primera: «les mentí, no estuve de vacaciones«.

«Pasó que a principios de diciembre me diagnosticaron cáncer cervicouterino y el 10 de diciembre me hicieron una conización para sacar parte de mi cuello uterino«, explicó la comediante.

Sobre su tratamiento, señaló: «Ahora se viene otra operación, esta vez será una histerectomía radical, para completar el tratamiento y quedar libre de cáncer«.

