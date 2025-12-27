«Me diagnosticaron cáncer»: Reconocida comediante preocupó en las redes tras revelar delicado estado de salud

Reconocida comediante preocupó en las redes tras revelar delicado estado de salud
Cynthia Gallardo comunicó la noticia a través de su Instagram, con una serie de fotos y videos. Junto a la publicación, escribió de primera: «les mentí, no estuve de vacaciones«.
«Pasó que a principios de diciembre me diagnosticaron cáncer cervicouterino y el 10 de diciembre me hicieron una conización para sacar parte de mi cuello uterino«, explicó la comediante.
Sobre su tratamiento, señaló: «Ahora se viene otra operación, esta vez será una histerectomía radical, para completar el tratamiento y quedar libre de cáncer«.
