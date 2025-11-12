La pregunta de Pamela Díaz en «Hay que decirlo» qué incómodo a Paulina Nin: Se paró y abandonó el estudio

Una peculiar situación se vivió en la reciente emisión del programa «Hay que decirlo» de Canal 13.

En este contexto, Luis Jara fue el invitado al espacio televisivo, y no dudó en destacar la participación de Paulina Nin, quien es panelista.

«Es la única que ha roto los paradigmas de la televisión chilena. Se pasea por todos los canales, llega, se sienta y se echa para atrás, tira la boleta, agarra la camioneta y se va», fueron las palabras del cantante.

Esta fue la pregunta de Pamela Díaz en Hay que decirlo

Luego de las declaraciones de Luis Jara, la animadora del programa, Pamela Díaz, realizó una intervención y le consultó por su trabajo en la competencia. Es importante recordar que Paulina Nin también es parte de El Medio Día, programa de TVN.

«Si tuvieras que elegir entre TVN o Canal 13…», partió diciendo. No obstante, no terminó de formular la pregunta y Paulina Nin ya se había parado de su asiento, abandonando el estudio.

«No, no, no», decía en dirección a la salida del panel de televisión, mientras los panelistas le decían que volviera.

Luego, la emblemática presentadora regresó, pero con una petición: «No hablen de mí, el invitado es Lucho Jara… Mira, Lucho Jara, te quiero terminando el programa aquí afuera», indicó en modo de broma.

Asimismo, Jara se unió a la conversación alabando a la panelista: «Paulina Nin es la que inventó lo genuino en la televisión, frontal, cara de palo, y que hoy día no tenga respuesta».

Además, agregó que «esta jugando, porque la tiene clara».

«Yo tuve la oportunidad de incorporarme a este programa porque primero me invitaron en el verano, y me fueron queriendo como yo les comencé a querer a ustedes. Me fui quedando y eso lo agradezco de corazón», añadió Paulina Nin.

