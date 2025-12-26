Mariana Derderian y su emocionante relato sobre la Navidad tras muerte de su hijo: «Está conmigo…»

Fue a través del pódcast «Elige a tu vieja», que conduce junto a Ignacia Baeza donde Mariana Derderian volvió a conmover a su audiencia luego de una sentida reflexión. La actriz abordó uno de los momentos más difíciles de su vida: enfrentar la Navidad tras la muerte de su hijo Pedro.

Este 2025, Derderian vive su segunda Navidad sin su hijo, quien falleció a los seis años luego de un incendio que destruyó su hogar en la comuna de Vitacura.

«¿Cómo se renace uno cuando en Navidad le falta alguien?”, fue la pregunta que hizo que todo tomara un rumbo mucho más íntimo.

Mariana respondió notoriamente emocionada: “Ay, qué linda la pregunta. Se tiene presente. Ese es mi presente. Está conmigo, no tengo dudas. Está aquí, está aquí, pero sí, la Navidad es una fecha superdura”, expresó.

Las sentidas palabras de Mariana Derderian

Luego, profundizó en como se prepara emocionalmente para esas fechas. “Y este programa es grabado, así que me puedo emocionar tranquilamente, porque no ha pasado y tengo un poco de temor a que… O sea, el fondo es cuando tú sabes que te vas a ir a la mierda y están en los días contados, porque te vas a ir a la mierda, y empieza como una cuenta regresiva de eso”, confesó, con crudeza.

Pese al dolor, la actriz también destacó la forma en que siente la presencia de su hijo. “Pero soy afortunada, porque lo siento, porque se está conmigo, porque está con Leticia, porque está aquí al medio de nosotras, porque siempre nos acompaña en este pódcast, porque aquí, ¿tú crees que somos las dos? Aquí está el hueón acá, somos tres”, dijo, visiblemente emocionada.

Ignacia Baeza cerró el momento con una frase que resume el espíritu del programa: “Sí, por eso yo siempre te he dicho que yo creo que este pódcast tiene una estrellita que se llama Pedro. Y así partió”.

