«Con 30 años tienes que usar viagra»: Los insultos de índole sexual que recibió Luis Mateucci por compañera de El Internado

La última edición de El Internado, dejó uno de sus momentos más tensos, luego de que Arenita y Luis Mateucci se enfrascaran en una tensa discusión que dio bastante que hablar dentro y fuera del encierro.

Todo comenzó luego de la competencia, después de que el equipo verde saliera derrotado. Carla Ochoa se quedó con todos los chapulines decidió no compartirlos, lo que afectó la preparación de mariscos del resto. En ese contexto, Mateucci lanzó una burla directa hacia la ex chica Yingo.

Las duras declaraciones de Arenita contra Luis Mateucci

Frente a todos los participantes, el argentino le habló con tono irónico. «¿Qué pasó, Arenita?«, le preguntó, desatando un ambiente de clara incomodidad dentro de la casa.

La reacción no tardó. Arenita respondió sin filtro y elevó el nivel del intercambio con comentarios que nadie se esperaba, impactando a la mayoría de los presentes. En su réplica, hizo alusión directa al desempeño sexual de Mateucci.

“Metétela en el o… Cállate, con 30 años tienes que usar viagra”, lanzó la joven. Lejos de detenerse, profundizó sus dichos con nuevas frases. «Vergüenza me das tú, Mateucci, no se te para. A los 40 lo tenis muerto. Se lo dicen sus novias, no le funciona a Mateucci, ¡no le sirve!”, agregó.

Pese a la dureza de las palabras, Luis Mateucci no mostró arrepentimiento ni señales de incomodidad. Por el contrario, continuó celebrando el triunfo de su equipo, manteniendo su actitud intacta tras el cruce.

También puedes leer en Radio Corazón: Chico reality sorprende a todos al revelar que se convertirá en padre por primera vez: «El mejor regalo de la vida…»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google