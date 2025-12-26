Gamer arrendó un hotel por dos años y nunca salió: Se filtró como dejó la habitación y lo apodaron «el huésped del infierno»

La historia dio la vuelta al mundo por lo insólita y perturbadora. Ocurrió en Changchun, China, dentro de un hotel diseñado especialmente para gamers. Allí, un hombre se alojó en una habitación y pasó casi dos años sin salir jamás.

El caso se volvió viral luego de que medios internacionales, como The Sun, revelaran el estado en que quedó la pieza tras su salida. Las imágenes y testimonios impactaron por el nivel de abandono y suciedad acumulada.

El huésped ingresó al hotel a fines de 2023. Arrendó una habitación equipada con computadores de alto rendimiento, internet de alta velocidad y sillas ergonómicas pensadas para extensas jornadas frente a la pantalla. Nada parecía fuera de lo común considerando el concepto del recinto.

Gamer no salió de su habitación por dos años y el escenario fue horrendo

Sin embargo, con el paso de los meses, el personal comenzó a notar algo extraño. El hombre nunca salía de la habitación. No bajaba a comer, no recibía visitas y rechazaba cualquier intento de limpieza o mantenimiento.

Recién en diciembre de 2025 el huésped dejó el hotel, con más de diez días de deuda impaga. Al abrir la puerta, los trabajadores se enfrentaron a una escena descrita como repugnante.

La habitación estaba cubierta por montones de basura, envases de comida rápida y botellas vacías que ocupaban gran parte del mobiliario. El baño presentaba un panorama aún peor: una pila de papel higiénico que superaba la altura del inodoro y un lavamanos completamente obstruido por desechos, según informó ADN.cl.

Los empleados apodaron al sujeto como “El huésped del infierno”. La limpieza tomó tres días completos. De acuerdo con The Sun, la habitación sufrió daños estructurales y deberá ser renovada antes de volver a recibir huéspedes.

