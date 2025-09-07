«No quiero que cicatrice ni que pase piola»: La sensible reflexión de Mariana Derderian sobre el duelo de su hijo pequeño

Mariana Derderian fue una de las invitadas al capítulo más reciente de Only Friends, el programa de entrevista y entretención de Mega. En el espacio, la actriz compartió junto a José Antonio Neme, Karen Doggenweiler, Leo Caprile y Jorge Alís.

Dentro de la entrevista, se generó un emotivo momento cuando Mariana Derderian habló sobre su hijo pequeño, Pedro, que falleció el año pasado, a los 6 años. La tragedia sucedió producto de un incendio que afectó a su casa.

La sensible reflexión de Mariana Derderian sobre el duelo de su hijo pequeño

En medio de la conversación, José Antonio Neme le preguntó a Mariana Derderian cómo lo hace para seguir después de tal tragedia, a lo que respondió: «Mi energía vital está en el segundo a segundo, en entender la fragilidad. Lo cotidiano está tan ahí, y cuando, de un día para otro, eso desaparece, uno abre los ojos y dice ‘hoy también desperté’«.

Respecto a como lleva el duelo, la actriz aseguró: «No quiero dejar de estar en duelo. No quiero que se me pase. No se me va a pasar«.

Además, agregó: «No quiero ser otra persona. Quiero estar con mis heridas, destacarlas. Como una taza rota, uno no trata de pegarla y que no se note… Yo no quiero que cicatrice ni que pase piola. Esto soy yo«.

En esa misma línea, Mariana Derderian explicó: «He tenido que buscar mi forma, porque cada duelo es único. No sé manejar esta situación, pero hay gente que sí lo ha vivido antes y con ellos busqué cómo no cagarla. Cómo vivir esto en familia, con mi hija«.

Más adelante, en el programa, Mariana Derderian se abrió a hablar sobre sus sentimientos hacia su hijo: «Yo lo extraño ahora, aquí, a cada segundo«.

«Es mi hijo, lo amo, lo voy a amar siempre y lo llevo conmigo… No es que no quiera sanar, pero tengo un nuevo estándar de felicidad. Si antes era feliz en una escala de 0 a 100, hoy 80 es mi tope«, argumentó.

«No soy la de antes, estoy coja, pero hago todo coja. Camino, bailo, me río coja. Yo soy feliz de haberlo tenido el tiempo que lo tuve, hubiera repetido todo tal cual«, cerró Mariana Derderian.

