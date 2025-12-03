Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: «Se aprovechó de mi inocencia…»

En una reciente actividad realizada en el reality de Mega, «El Internado», diversos participantes se desahogaron y compartieron episodios íntimos de sus vidas.

Mientras Tonka Tomicic dirigía la actividad, Luis Sandoval entregó detalles de un romance que tuvo con una ex participante del extinto programa juvenil Calle 7.

Esto fue en el marco de las «relaciones pasteles», donde diversos alumnos de El Internado tenían más de una experiencia para contar.

En ese contexto, el comunicador impactó a todos con una fallida historia de amor.

Luis Sandoval y relación con ex Calle 7

El periodista comenzó diciendo que «se aprovechó de mi inocencia, te lo juro. Siento que me entregué más de lo necesario. Fue amor a primera vista: pelo rubio hasta la cintura, un cuerpo espectacular. Pero cuando empezó la relación y yo me entregué, ella se aprovechaba, cuando le decía que fuéramos a cenar, ella buscaba los locales más caros de Santiago».

«Empezó a jugar con mis sentimientos porque se dio cuenta de que estaba muy enganchado de ella, yo quería que ella fuera la mamá de mis hijos, me quería casar con ella y se lo dije», continuó.

Según Sandoval, la mujer en cuestión ya no pertenece al mundo de los medios. «Ella no está en la tele, pero estuvo a punto. Estuvo en Calle 7. En una oportunidad, Karen Doggenweiler salió a hacer una nota a una feria libre y la entrevistó en calidad de polola, y ella llamó al canal para que no se emitiera eso», se lamentó.

«Le pregunté si le daba vergüenza salir conmigo y yo creo que estaba jugando a dos bandos porque me enteré al poco tiempo de terminar esta relación que estaba con un deportista, de ahí nunca más tuve una relación», cerró el periodista dedicado a la farándula.

También puedes leer en Radio Corazón: «Tuve una pérdida sin saberlo…»: popular rostro de Fiebre de Baile reveló la razón de su ausencia en el programa

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google