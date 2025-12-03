Tras rumores de rencillas internas: Paulina Nin alza la voz y entrega detalles de su salida de «Hay que decirlo»

En los últimos días, se reveló que dos panelistas de Hay que decirlo dejaban el programa. Se trata de Paulina Nin y Francisco Halzinki, popularmente conocido como «experto en reality».

Esta desvinculación no contó con una despedida en pantalla, por lo que rápidamente se comenzó a especular que podrían existir problemas internos entre los miembros del panel.

Sin embargo, la animadora despejó las dudas y entregó detalles de su salida, esto a través de un video que publicó en sus redes sociales.

Paulina Nin aclara su salida de Hay que decirlo

“Con respecto a cómo ha ido ocurriendo esto de mi salida del programa, Hay que decirlo. Primero, le mando un tremendo y cariñoso saludo, se lo he hecho a cada uno de los integrantes del panel. Un beso grande a la Pame, que es mi regalona, y al Willy”, comenzó diciendo.

Además, agregó que: «Mi cariño para la Gissella, para Manuel, para Nacho, para el equipo, para la dirección, la producción, la edición, en fin, para todos los chiquillos de técnica que estaban detrás de cámara, para todos los camarógrafos, para la gente de maquillaje, de peluquería, la gente de vestuario, para mí Muriel, que la amo».

En ese sentido, le dedicó palabras a sus excompañeros: «A todos los quiero muchísimo. Fueron meses, porque yo llegué por ahí por marzo, no, miento, tipo febrero, empecé a ir de invitada y me fui quedando. Lo pasé muy bien, se cumplió un ciclo, así de simple. Sigo en TVN, en El Medio Día con Daniel Fuenzalida, con la Pame Leiva, con la Carla, con John, con el Chico Pérez, y estoy feliz, muy tranquila y estoy muy contenta”.

Sobre los rumores de conflictos, fue enfática: «Y de verdad no hay ni una cosa que no sea tal cual se ha dicho, o los que han dicho la verdad, porque los que tratan de ver siempre como el dramatismo en decisiones que uno toma, no existe tal dramatismo. No hay dolor, no hay pena, hay agradecimiento, hay cariño, y mirar para adelante. O sea, termino el 2025 superbien».

Para cerrar, adelantó sus planes para el próximo año: «Sé que empiezo el 2026 también muy bien. Se vienen muchas cosas. Tengo, aparte del proyecto con TVN, tengo otras cosas más, y estoy muy agradecida (…) No ha pasado nada terrible en la vida, porque yo creo que lo terrible para mí, en lo personal, es que yo pierdo a un ser querido, pero lo demás, no, lo demás se lleva y se vive nomás».

