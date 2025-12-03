Cecilia Gutiérrez revela detalles desconocidos sobre la separación de Valentina Roth y su esposo: «Asegura que le fue infiel»

Hace varias semanas que se sabía sobre el quiebre entre Vale Roth y Miguel de la Fuente. Finalmente, la propia bailarina confirmó la decisión durante la jornada de este lunes.

Si bien no había detalles exactos del motivo de la separación, el odontólogo abrió espacio a rumores luego de un comentario en su cuenta de Instagram.

«No puedo volver con alguien que falta a la verdad. A esa gente la prefiero lejos de mi vida», indicó el profesional de la salud.

Cecilia Gutiérrez sobre supuesta infidelidad de Vale Roth

En ese contexto, Cecilia Gutiérrez posteó un reel entregando información del que podría haber sido el motivo principal de esta separación.

«A mí me llegó un pantallazo de una persona que le escribió a Miguel, como diciéndole ‘oye, entiendo que te separes, pero por favor hazte cargo de tus hijas'», comenzó diciendo.

Sobre la respuesta de Miguel de la Fuente fue enfática: «»Le dice ‘siempre voy a luchar por mis hijas, pero no puedo perdonar a una persona que me engañó'».

«Yo le comento a Valentina esto, que me llegó este pantallazo, y ella me dice ‘pregúntale a Miguel, no tengo nada que explicar. No es así, no sé cuáles serán las motivaciones de él para decir una cosa así'», continuó.

Siguiendo por esa línea, Gutiérrez le preguntó al odontólogo por el tema: «Ella les puede contar con muchísimo más lujo de detalles todo lo que pasó. Yo no estoy en condiciones de mantener una relación en estas condiciones, no va con los valores que me enseñaron en mi casa».

«Su ahora ex pareja, asegura que ella le fue infiel. Ella niega que esto fuese así y desconoce las motivaciones de él para decir algo así», escribió al momento de publicar el reel.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cecilia Gutiérrez (@ceci.gutierrez)

También puedes leer en Radio Corazón: Querido integrante de matinal Tu Día sufre accidente y revela inesperada secuela tras intervención

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google