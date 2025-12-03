«Tuve una pérdida sin saberlo…»: popular rostro de Fiebre de Baile reveló la razón de su ausencia en el programa

Durante varias semanas, los seguidores de Daniela Castro notaron su ausencia en Fiebre de Baile, situación que generó inquietud.

La cocinera había adelantado hace algunos días que estaba atravesando controles médicos, luego de que los especialistas detectaran algo “inesperado”. En ese momento no entregó mayores detalles: «Han sido días de exámenes y montaña rusa de emociones. Mañana al fin habrá más certeza», señaló.

Finalmente, la exchica reality decidió explicar lo ocurrido. En una publicación en Instagram escribió: «Quiero agradecerles por su cariño y preocupación estos días. Hoy decido contarles sobre mi salud, ya que tengo más claridad y he procesado lo que pasa… Tuve una pérdida sin saberlo».

Según relató, todo comenzó con fuertes molestias estomacales que terminaron con una ambulancia llevándola a una clínica. Allí confirmaron que tenía anemia, pero no por falta de hierro. «Me descubrieron anemia. El punto es que no faltaba hierro, estaba todo bien. Lo que indica que la anemia era un síntoma de otra cosa que andaba mal», explicó.

Los exámenes posteriores mostraron que su útero estaba “súper activo, vascularizado a full”. Y luego supo el motivo: «Entre exámenes y exámenes vimos mi útero súper activo… y con más exámenes supimos la razón. Tuve una pérdida sin saberlo y quedó un mini yo ahí», contó Castro.

La chef agregó que su cuerpo siguió produciendo hormonas como si el embarazo continuara. «Como no se botó naturalmente, mis hormonas siguieron subiendo como lo haría el de una mujer embarazada, pero ya no había embarazo, solo había un mini yo que no vivió».

Daniela Castro sobre su estado de salud actual

Respecto a su estado actual, explicó que por ahora debe esperar. «No puedo hacer nada hasta que la progesterona haga su trabajo, porque es mi útero el que está en juego. Y ahora que sé que quiero ser mamá, es mi prioridad», expresó.

También miró hacia atrás, recordando las semanas previas donde incluso siguió participando en Fiebre de Baile sin conocer su diagnóstico. «No sé cómo logré hacer todo lo que hice así… ahora entiendo mi agotamiento, mi frustración, mi hipersensibilidad y me sorprende que aun así no me rendí. Solo agradezco porque la vida de una u otra manera me enseña y me hace conectar conmigo», reflexionó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dani Castro. (@ladanicastror)

