Legendaria banda confesó que recibió llamados para presentarse en el Festival de Viña del Mar 2026: Tienen más de 18 Grammys

Los Tigres del Norte llegaron a Radio Corazón para calentar motores antes de su esperado concierto de este viernes en el Movistar Arena. En conversación con Pato Torres y Julio Stark, la agrupación habló de todo: su relación con Chile, el exitoso cierre de su gira, los premios Grammy, su nuevo material y una cuenta pendiente con el Festival de Viña del Mar.

“Es un honor para nosotros estar aquí en Radio Corazón”, señalaron al inicio de la entrevista, donde reconocieron que, pese a su larga trayectoria, los nervios siempre aparecen antes de subir al escenario. “Siempre hay un nervio, pero ya que estamos allá arriba cantándole a la gente, se nos quita todo”, comentaron.

El show en Santiago marca el cierre de La Lotería Tour, un año histórico para la banda, que recientemente ganó dos premios Grammy, alcanzando un total de 20 estatuillas. “Completamos el número 20 y estamos muy felices”, dijeron orgullosos. Sobre el disco ganador, explicaron que La Lotería tiene un trasfondo especial: “Es una canción que teníamos guardada hace más de un año y medio, esperando el momento correcto… y gracias a Dios la sacamos en el momento exacto”.

Durante la conversación también destacaron su mini documental disponible en YouTube. “Habla un poquito de cómo la música de los Tigres del Norte ha influenciado a la sociedad y a diferentes generaciones”, explicaron, reafirmando su compromiso con temáticas sociales como la migración y la justicia.

¿Los Tigres del Norte en una nueva edición del Festival de Viña del Mar?

Uno de los momentos más comentados fue cuando se abordó su paso por el Festival de Viña del Mar. La banda reconoció que existe una deuda pendiente. «Ojalá que no la paguen… para volver», bromearon, confirmando que sí hubo invitaciones recientes.

«Precisamente nos invitaron este año, pero no tuvimos la oportunidad de estar», revelaron, dejando abierta la opción de regresar en el futuro.

Finalmente, reafirmaron su cariño por el país: “Nosotros queremos mucho Chile”, dijeron, prometiendo un show largo, intenso y lleno de clásicos. “Vamos a cantar hasta que ustedes quieran”, cerraron.

También puedes leer en Radio Corazón: Reconocida pareja del espectáculo denunció extorsión con video íntimo: Les pedían una millonaria cifra

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google