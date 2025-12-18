Influencer revela la nueva estafa que utilizan los delincuentes luego de robar celulares: «Uno piensa que lo va a recuperar»

El creador de contenido impactó en redes sociales luego de compartir una experiencia que pudo terminar en una grave estafa. Todo comenzó tras un asalto en el que delincuentes le robaron su celular.

Días después del robo, el influencer recibió una llamada desde un número desconocido. Al otro lado de la línea, una persona le consultó si era el dueño de un iPhone 16 Pro Max que supuestamente había sido sustraído recientemente.

El contacto se presentó como un intermediario que podía ayudar a recuperar el equipo.

El relato encendió las alarmas. Incluso, le aseguraron que el celular estaba en manos de terceros y que existía la posibilidad concreta de devolverlo si seguía simples instrucciones.

«Uno se ilusiona y piensa que lo va a recuperar», reconoció Leandro en el video, que ya supera las 22 mil reproducciones.

Según explicó, los supuestos encargados le pidieron desactivar el modo «perdido» del teléfono. Argumentaron que eso permitiría entregarlo directamente o llevarlo a una comisaría de Carabineros. Sin embargo, antes de hacerlo, decidió consultarlo con personas cercanas y optó por no acceder.

Nuevas técnicas y amenazas tras robo de celulares

La situación se volvió más tensa cuando el mismo número comenzó a enviar mensajes intimidatorios. En ellos, mencionaban presuntos vínculos con bandas criminales como el Tren de Aragua, además de insultos y amenazas directas. Pese al temor inicial, el influencer no desbloqueó el equipo.

Leandro explicó que esta maniobra busca que las propias víctimas liberen sus celulares, lo que facilita que los delincuentes los reutilicen o vendan. Mientras el modo “perdido” sigue activo, esa operación resulta imposible.

“Si te asaltaron, no caigas en esto. Nunca saques el modo perdido”, advirtió, llamando a desconfiar de este tipo de contactos. En los comentarios, varios usuarios contaron experiencias similares, confirmando que se trata de una práctica frecuente. El mensaje final fue claro: denunciar y no ceder ante presiones ni amenazas.

