Latife Soto entrega inquietante predicción sobre evento natural que afectaría en los días previos a Navidad: «Está marcadito…»

Hace algunos días, la tarotista Latife Soto entregó nuevas predicciones a través de sus cartas, adelantando un posible desastre natural que podría ocurrir antes de Navidad.
La guía espiritual lo aseguró durante esta semana, en las clásicas transmisiones que realiza junto a José Antonio Neme a través de Instagram.
En este contexto, entregó predicciones relacionadas con el gobierno de José Antonio Kast: «Va a haber trabajo y vamos a tener buenas noticias, porque va a haber más vigilancia, con más atribuciones para atacar a los delincuentes. Eso viene», señaló.
La nueva predicción de Latife Soto
Sin embargo, también tenía nuevas noticias para el país.
“He visto demasiado movimiento en los volcanes. Se van a activar muchos volcanes a nivel mundial y vamos a estar viendo muchas fumarolas”, indicó.
Siguiendo por esa línea, alarmó a países vecinos: «Veo un sismo previo a la Navidad, es México, Perú o Japón. Ese es el triángulo», detalló.
Respecto a Chile, comentó que «puede ser uno pequeñito en el norte y en Magallanes, zona sur. Ahí son los sismos, arriba y abajo. Está marcadito».
“Lo que se ve para la Navidad, no me preguntes por qué, es que he visto mucho movimiento de aguas”, continuó.
«¿Cómo qué?, ¿cómo un tsunami?», consultó José Antonio Neme.
“Claro, como movimiento de aguas altas, como subidas. Olas. Eso viene después de Navidad. Me refiero a distintas partes del mundo. Se van a ir dando cuenta y se van a acordar”, cerró Latife Soto.
