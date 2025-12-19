José Antonio Neme enfrenta a Julio César Rodríguez por el fichaje de Fran García-Huidobro: «Usaste tus tentáculos»

La renuncia de Fran García-Huidobro a Mega ya ha tenido réplicas dentro del mundo televisivo.

La comunicadora se despidió del canal, y dio a conocer que sus nuevos proyectos están en la competencia: Chilevisión.

En ese contexto, fue que Julio César Rodríguez conversó con José Antonio Neme sobre la decisión de la «Dama de Hierro». Vale recordar que JC es ex pareja de Fran García y director de programación de CHV.

José Antonio Neme encaró a Julio César Rodríguez tras renuncia de Fran García-Huidobro

El periodista de Mega no dudó en encarar a su compañero de pódcast luego de fichar a la ex conductora de Only Fama.

«Empezamos con las deslealtades», comenzó diciendo José Antonio Neme, luego de separar al elenco de farándula.

«Lo que pasa es que no se hace lo que tú hiciste. Te llevaste a la Francisca García-Huidobro. Desarmaste un proyecto exitoso», continuó.

La reacción de Julio Cesar fue de indiferencia y en medio de los reclamos expresó que «no juegues conmigo intelectualmente».

Siguiendo por esa línea, el rostro de Mega cedió: «Mientras ella esté bien».

Además, comentó que le hará a Fran García-Huidobro una entrevista en profundidad. «Así te la voy a mandar: desnuda, después de que haya contado todo», le comentó Neme a JC, en modo humorístico.

«La quisimos, la cuidamos… Está bien, usaste tus tentáculos. Tocaste la flauta de Hamelin y ahí va la otra. Lo mismo que hizo hace 30 años, seguirte hasta que llegó Joaquín», en referencia al hijo que tienen en común.

Para cerrar, el periodista se puso serio y tuvo sentidas palabras para su excompañera. «Me da lata, me da pena porque habíamos, realmente, una lógica de trabajo súper divertida. Mi reía con ella mucho, un humor súper parecido (…) En Mega estaba muy cómoda, pero tiendo a pensar que tiene vínculos emocionales con Chilevisión», concluyó.

También puedes leer en Radio Corazón: Legendaria banda confesó que recibió llamados para presentarse en el Festival de Viña del Mar 2026: Tienen más de 18 Grammys

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google