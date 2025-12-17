Latife Soto remece con sus impactantes predicciones sobre el gobierno de José Antonio Kast: «Díganme loca, conspiranoica…»

Luego del triunfo de José Antonio Kast en las Elecciones Presidenciales 2025, la tarotista Latife Soto ha estado activa en redes sociales, donde asegura que presagió el resultado mucho antes.

En ese contexto, es que recientemente habló nuevamente del tema en uno de sus clásicos live que realiza junto a José Antonio Neme.

En la instancia, no dudó en entregar nuevas predicciones relacionadas con el próximo gobierno.

La alarmante predicción de Latife Soto

«Yo adelanté que iba a haber un ambiente muy turbulento, que iba a aburrir a todo el mundo. El último debate aburrió a todos, no hablaban de lo importante y hablaban de puras tonteras que a nadie le importaba», comenzó diciendo la tarotista.

Además, lanzó sus cartas y señaló que: «Lo que viene es esto: este presidente va a arreglar la economía, van a hacer hartos arreglos en todo lo social, la gente volverá a hacer cosas».

Luego, continuó viendo sus cartas y entregó más noticias. «Va a haber trabajo y vamos a tener buenas noticias, porque va a haber más vigilancia, con más atribuciones para atacar a los delincuentes. Eso viene», enfatizó.

«Se le va a acabar el jueguito de los Derechos Humanos a los delincuentes, porque les aviso altiro: en 2026 se deshace la ONU y la OMS, vienen otras instituciones», continuó.

José Antonio Neme quedó impactado con la predicción, y la guía espiritual respondió: «Acuérdense de mí. Viene en 2026. Es muy probable que los presidentes empiezan a salir de la ONU, lo van a hacer realidad, entonces ya nadie va a poder hablar de Derechos Humanos para los delincuentes. Eso se viene».

«Díganme loca, conspiranoica, lo que quieran, pero yo le digo a la gente: en un tiempito más, en unos meses más, van a saber de eso», cerró Latife Soto.

