La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: «Llevo más de un año cuidándome de…»

En la reciente edición de Primer Plano, Junior Playboy se sinceró y entregó detalles de su presente, alejado de la capital y con un nuevo estilo de vida.
Fue hace aproximadamente dos años cuando el ex Tierra Brava tomó sus cosas y se fue a Pelarco, en la Región del Maule, donde lleva una vida completamente renovada.
“Me vine por un tema de tranquilidad y estoy acá por mis hijos, por darles esa vida. No es como en Santiago con tanto smog, tanta balacera, tanta cosa loca que se escucha hoy en día”, comenzó diciendo.
Además, agregó que planea convertirse en alcalde de la zona. “Una vez que yo sea alcalde estoy seguro de que después van a pasar diez años y voy a ser presidente de este país”, aseguró.
De acuerdo a su relato, ya no es el mismo personaje que se viralizó años atrás debido a todas sus ocurrencias en los realities. Según cuenta, a sus 40 años, ahora es un hombre maduro y más tranquilo.
Además, reveló una decisión que tiene que ver con su vida sexual. «Llevo más de un año cuidándome de relaciones sexuales, yo no tengo relaciones sexuales, por limpieza, y se lo recomiendo a todas las personas, si pueden practíquenlo, es bastante bueno. Te mantiene más puro, más limpio, tu piel ya empieza a agarrar más brillo», indicó.
“Para mí el sexo no lo es todo, ahora yo voy por el amor, yo trabajo por el amor. Yo creo que voy a romperlo este otro año, pasando el Año Nuevo”, concluyó.
Su reciente participación en realities
Por otro lado, Junior Playboy debutó en «Secreto final», el último reality web organizado por Diego González.
El periodista «pegó» el formato, sin embargo, el domingo estrenó la última temporada de su proyecto. Para cerrar con broche de oro, llamó a varios pesos pesados, entre ellos Rubi Galuski, Marcianeke, Tío René, Flaitiano y Junior Playboy.
