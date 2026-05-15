«Parecido, pero no es lo mismo»: La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

Una inesperada confusión marcó una reciente emisión del programa argentino «Y qué», de Vorterix, conducido por Guille Aquino. El momento ocurrió en plena transmisión en vivo y rápidamente comenzó a circular en redes sociales por las risas que generó.

Todo comenzó mientras el panel conversaba sobre archivos desclasificados relacionados con fenómenos aéreos no identificados, documentos que recientemente difundió el Pentágono. En medio del debate, la producción decidió contactar a un supuesto especialista en ovnis para profundizar el tema.

La confusión que se viralizó en redes sociales

Sin embargo, apenas el invitado salió al aire, quedó en evidencia que algo no cuadraba.

“Yo soy urólogo, no ufólogo. Es parecido, pero no es lo mismo”, aclaró entre risas el entrevistado, provocando una inmediata reacción en el estudio.

La situación se volvió todavía más divertida luego de que uno de los conductores le preguntara: “¿Dónde se estudia para saber tanto sobre aliens?”. Ahí fue cuando el especialista explicó la confusión y desató carcajadas entre los presentes.

El video rápidamente se viralizó en distintas plataformas y acumuló múltiples comentarios de usuarios que reaccionaron al divertido malentendido.

Pese al error, el médico se tomó la situación con humor e incluso alcanzó a responder sobre la posibilidad de vida extraterrestre. “No creo, pero puede llegar a existir”, comentó entre risas.

La escena también dejó en evidencia la similitud entre ambos términos, aunque sus significados son completamente distintos. Mientras un ufólogo estudia fenómenos vinculados a objetos voladores no identificados, un urólogo es un médico especializado en el sistema urinario y reproductor masculino.

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