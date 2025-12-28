¡Triunfó en Coliseo!: Este es el nuevo humorista confirmado para el Festival de Viña 2026

La noche de este sábado tuvo lugar la final de Coliseo, entre 8 destacados comediantes, Sr. Kampos, Nico Pontigo, Juanchy, Asskha Sumathra, Circo Marisko, Lis La Cubana, Claudio Merlín y Andrés Pozo.

Tras una reñida competencia, la decisión del jurado y luego del público, Asskha Sumathra se convirtió en la ganadora del programa. Con este triunfo, la transformista aseguró un cupo para presentarse en el Festival de Viña del Mar 2026.

Asskha Sumathra fue la elegida del público en la súper final de Coliseo, con un 41% de las preferencias. Con esto, como fue la premisa del programa, la humorista se presentará en el próximo Festival de Viña del Mar.

Desde el jurado, Jorge Alis, emocionado, le dedicó unas palabras: «Coincidimos en esto de que un transformista en Viña del Mar, creo que tenemos que abrir la mente para entender diferentes formas de llegar al humor. Vos lo tenés todo, hiciste crítica social, hablaste de la burocracia, de los de atrás riéndote y yo me emocioné«.

«Que estés en este momento listo para Viña, sé que la vas a romper y quiero darte un abrazo por eso«, cerró.

Por su parte, Asskha Sumathra tomó la oportunidad para hablar tras su triunfo: «gracias por la confianza, por el amor, gracias por creer que el humor no tiene barreras y que todos podemos sacar una sonrisa, aunque a veces nosotros estemos llenos de pena y de rabia, pero verlos a ustedes sonreír es porque nuestro trabajo está bien hecho». «Llegar al festival y ser, como tanto rato se ha dicho, la primera transformista que va a estar en ese escenario y que va a marcar un comienzo, es porque el país ya está preparado para todo y podemos aceptar que somos esta gran democracia, este gran país. Gracias a cada uno de ustedes«, concluyó.

