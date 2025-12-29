Latife Soto enciende las alarmas con cuatro predicciones para Chile en 2026: Incluye un sismo para esta semana

Como es común los fines de semana, Latife Soto realizó su clásica transmisión a través de Instagram, donde comparte con sus seguidores y lanza sus cartas.

En esta ocasión, sus predicciones fueron acerca de diversas situaciones que podrían afectar a Chile en el año 2026.

Las predicciones de Latife Soto para el 2026

De acuerdo a la tarotista, habría varios cambios esenciales en el futuro próximo, complicando al gobierno de turno.

«En nuestro país viene mucha protesta, demasiada, pero el gobierno va a hacer un arreglo económico”, comenzó diciendo en la transmisión que realizó junto a José Antonio Neme.

Además, detalló que “nuestro peso se va a mantener en un buen nivel económico, estable. Llegan inversiones a Chile, grandes inversiones, mucha construcción. Mucho trabajo en el litio y en el oro”.

Asimismo, se refirió a lo que podría suceder en el invierno del 2026: «tres meses de lluvias intensas. Empieza a llegar a la zona central. Viene harta lluvia».

Respecto al ámbito internacional, fue enfática: “En todo Latinoamérica, incluido Chile, en 2026 va a haber harto problemita de tratar de controlar a los rebeldes, entonces se ve mucho barco gringo en nuestras costas», señaló.

“(Pasará) en Argentina, Chile, Perú, Colombia… ya controlan Venezuela y van a empezar a observar para que no se pongan rebeldes en otros países”, continuó.

“Lo que pasa es que hay venezolanos que se van a escapar, entonces vamos a ver a muchos militares en nuestras aguas”, recalcó, refiriéndose a los ciudadanos venezolanos.

Para cerrar, las cartas le hablaron de un posible movimiento telúrico. «Esta semana vamos a sentir un sismo de entre 5 y 6 (grados), entre Copiapó y Viña. Esas ciudades se me mostraron», concluyó la guía espiritual.

