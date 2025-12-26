La confesión de Jowell y Randy que entusiasma a todos los fanáticos del reggaetón: «Nos queremos venir a vivir a Chile…»

Jowell & Randy fueron los protagonistas de un nuevo y comentado episodio de Carpool Vamo a Calmarno, junto a Rosinelli y Jaime Proox.
El recorrido por Santiago estuvo marcado por humor, canciones en vivo y confesiones que rápidamente hicieron ruido. Entre ellas, una que sorprendió: Chile ya no es solo una plaza clave para su música, sino un posible lugar para vivir.
Vivir en Chile y los nuevos proyectos de Jowell y Randy
Durante la conversación, el dúo confirmó que evalúa seriamente radicarse en el país. “Nos queremos venir a vivir a Chile, estamos pensando en comprar un departamento acá”, dijeron sin rodeos.
La decisión se apoya en una conexión que sienten auténtica con el público local y con el presente de la música urbana chilena. “Lo que está pasando con la música en Chile es real, ese perreo original que tienen acá es compatible con nosotros”, afirmaron.
El capítulo también abordó su relación con artistas nacionales como Cris MJ y Pailita, con quienes comparten sello en Rimas. “Cris MJ y Pailita están en Rimas con nosotros”, destacaron, reforzando un vínculo que va más allá de lo profesional.
La charla derivó en una reflexión honesta sobre su carrera, con autocrítica incluida: “Hemos hecho más negocios malos que buenos”. Aun así, subrayaron que su sociedad se sostiene en el apoyo mutuo. “Hay cosas que Jowell quiere hacer y yo tengo que apoyarlo, y otras que yo quiero hacer y él me tiene que apoyar”, explicaron.
Uno de los momentos más comentados llegó cuando Jowell reconoció el oído musical de su compañero. “Yo me dejo llevar mucho por Randy, él tiene un oído privilegiado”, confesó. También cuestionaron a quienes repiten siempre el mismo espectáculo. “Hay artistas que hacen el mismo show. Nosotros vamos cambiando”, aseguraron.
