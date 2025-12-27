«Dije otras cosas que parece que no debería haber dicho…»: Fran García-Huidobro se despidió de Mega con sentido mensaje

Anoche se emitió el último episodio del año de Only Fama, en Mega. En el programa de farándula, Fran García-Huidobro tuvo un momento emotivo, para decir adiós a la señal.

La despedida se dio luego de confirmarse su salida del canal, en medio de la polémica que generó su regreso a Chilevisión. Durante el cierre, la animadora recibió un regalo de José Antonio Neme y aprovechó el momento para agradecer a Mega por el año y medio que pasó en el canal.