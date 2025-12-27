«Dije otras cosas que parece que no debería haber dicho…»: Fran García-Huidobro se despidió de Mega con sentido mensaje

Fran García-Huidobro se despidió de Mega con sentido mensaje
José Antonio Neme utilizó los minutos finales del capítulo de Only Fama, para darle a Fran García-Huidobro un ramo de rosas, y agradecerle, anunciando su salida del canal.
La comunicadora, en tanto, aprovechó el momento para despedirse de Mega: «Ya lo dije la semana pasada. Bueno, dije otras cosas que parece que no debería haber dicho, pero de verdad me llevo muchos aspectos de acá, de Mega».
«Las chicas de vestuario, las amo; los camarógrafos; los sonidistas. Claudio Dunsmore, que entendió que no tenía que pararse en la puerta de mi camarín», agregó.
