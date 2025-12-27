  • EN VIVO

«Dije otras cosas que parece que no debería haber dicho…»: Fran García-Huidobro se despidió de Mega con sentido mensaje

Fran García-Huidobro aprovechó el espacio en su último capítulo en Only Fama para despedirse del canal, tras más de un año en sus pantallas.

27 Dic, 2025. 10:09 hrs
Fran García Huidobro (2)
Mega

Anoche se emitió el último episodio del año de Only Fama, en Mega. En el programa de farándula, Fran García-Huidobro tuvo un momento emotivo, para decir adiós a la señal.

La despedida se dio luego de confirmarse su salida del canal, en medio de la polémica que generó su regreso a Chilevisión. Durante el cierre, la animadora recibió un regalo de José Antonio Neme y aprovechó el momento para agradecer a Mega por el año y medio que pasó en el canal.

Fran García-Huidobro se despidió de Mega con sentido mensaje

José Antonio Neme utilizó los minutos finales del capítulo de Only Fama, para darle a Fran García-Huidobro un ramo de rosas, y agradecerle, anunciando su salida del canal.

La comunicadora, en tanto, aprovechó el momento para despedirse de Mega: «Ya lo dije la semana pasada. Bueno, dije otras cosas que parece que no debería haber dicho, pero de verdad me llevo muchos aspectos de acá, de Mega».

«Las chicas de vestuario, las amo; los camarógrafos; los sonidistas. Claudio Dunsmore, que entendió que no tenía que pararse en la puerta de mi camarín», agregó.

Contenido patrocinado