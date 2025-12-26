“He pensado mucho acerca de cómo hablar sobre esto… creo que es el momento de abrirme y compartir con ustedes que soy gay”

Mika Brunold, tenista suizo de 21 años y actual número 307 del ranking ATP, decidió dar un paso personal y público. A través de sus redes sociales, el jugador reveló su homosexualidad con un honesto mensaje.

Brunold, quien compite regularmente en el circuito Challenger y en octubre disputó el ATP 500 de Basilea gracias a una wild card, publicó un extenso texto en su cuenta de Instagram. Allí explicó que su proceso va mucho más allá del rendimiento deportivo.

El emotivo mensaje de Mika Brunold, tenista que reveló su homosexualidad

“Hola. Hoy quiero compartir algo personal con ustedes. Como tenista profesional, he invertido horas trabajando en mi juego, mi cuerpo y mi mentalidad. Entre todo ello, una de las cosas más importantes que he aprendido es que el éxito en la pista no reside solo en las habilidades físicas, sino en descubrir tu personalidad y mantenerte fiel a ti mismo”, escribió.

El suizo reconoció que no fue fácil tomar la decisión de hablar abiertamente del tema. “He pensado mucho acerca de cómo hablar sobre esto. Aunque no ha sido siempre fácil, esconderlo y pretender ser alguien que no soy nunca fue una opción. Es por ello por lo que creo que es el momento de abrirme y compartir con ustedes que soy gay”, afirmó.

«Ser homosexual no solo significa amar al mismo sexo, sino también afrontar cosas que muchas personas nunca tienen que pensar. El miedo de no ser aceptado, la presión de estar callado, la sensación de ser distinto. Pero he crecido y estoy orgulloso de quién soy hoy”, continuó.

Además, agregó que: «Comparto esto para dar un paso por mí, pero también porque pienso que no se habla sobre este tema lo suficiente en el deporte. Creo que, en un mundo ideal, no tendríamos que salir del armario”.

“Estoy muy agradecido a todos los que me han apoyado. Sin ustedes, no sería la persona que soy hoy en día”, concluyó.

