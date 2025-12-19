Grupo Armonía 10 destaca la cumbia ranchera tras su visita a Radio Corazón: “La cumbia se ramifica y conquista a todos”

Ayer, Armonía 10 llegó hasta los estudios de Radio Corazón para conversar con Julio Stark y compartir su mirada sobre el presente de la cumbia, un género que sigue cruzando fronteras y reinventándose con nuevas fusiones. En un diálogo cercano, la banda peruana destacó el sonido que ha desarrollado la cumbia en Chile y cómo ese crecimiento se conecta con lo que ocurre en su país.

Consultados por la cumbia nacional, los músicos fueron claros. “Muy bueno en realidad, a nosotros como que estamos muy inmersos en el mundo de la cumbia”, señalaron, valorando la diversidad de ritmos que hoy conviven dentro del género. Para Armonía 10, conocer otras variantes genera emoción y satisfacción, ya que demuestra la capacidad de la cumbia para adaptarse y llegar a públicos distintos.

Grupo Armonía 10 visitó Radio Corazón

Durante la conversación, también subrayaron que tanto en Chile como en Perú la cumbia sigue siendo protagonista. “Aquí prima también la cumbia, que es un género que, igual que en el Perú, gusta muchísimo y es el género que manda en realidad en Perú”, afirmaron, destacando su vigencia y popularidad.

Uno de los puntos que más llamó su atención fue la evolución del estilo y sus múltiples ramificaciones. “Se va ramificando con diversas variantes, con la nueva cumbia, la cumbia romántica, la cumbia ranchera ahora que estamos diciendo”, les compartió Julio Stark.

Sobre esta mezcla, Armonía 10 fue categórica: “Es la fusión de la ranchera con la cumbia, que la verdad gusta en todos lados”. Según explicaron, este sonido conecta con audiencias de distintos países y comunidades en el mundo. “Gusta en Perú, gusta en Chile, y creo que gusta a nivel mundial”, cerraron, reafirmando que la cumbia, en todas sus formas, sigue más viva que nunca.

También puedes leer en Radio Corazón: “La Gran Noche Buena de la Corazón”: Grupo Potencia en vivo para recibir la Navidad con pura cumbia

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google