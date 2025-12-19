“La Gran Noche Buena de la Corazón”: Grupo Potencia en vivo para recibir la Navidad con pura cumbia

Ya tenemos todo preparado para celebrar una de las noches más esperadas del año con una propuesta imperdible. Este miércoles 24 de diciembre, La Número Uno de Chile dará vida a «La gran Noche Buena de la Corazón», una transmisión especial pensada para acompañar a nuestros auditores en la previa de Navidad, con música en vivo y mucha cumbia.

El gran invitado de la jornada será Grupo Potencia, que llegará para tocar en vivo y encender la noche con sus mejores éxitos. La banda promete un bailable lleno de energía, ideal para recibir la medianoche, abrir los regalos y celebrar en familia o con amigos, al inconfundible ritmo de la 101.3.

¿Dónde ver la gran Noche Buena de la Corazón?

Es importante mencionar que «La gran Noche Buena de la Corazón» no solo se podrá escuchar a través de las señales a lo largo del país, sino que también contará con una transmisión por video, permitiendo visualizar el show desde cualquier lugar. El bailoteo estará disponible a través del canal de Youtube de Radio Corazón.

Con esta especial celebración, reafirmamos nuestro sello cercano y popular, acompañando a nuestros auditores en fechas clave con contenido pensado para compartir, reír y pasarlo bien. La invitación es clara: este 24 de diciembre, súmate a “La gran Noche Buena de la Corazón”, disfruta de Grupo Potencia en vivo y recibe la Navidad bailando como se merece.

