Abren inscripciones para “Mi almacén, mi comunidad”: el programa que impulsa a los negocios de barrio en todo Chile

Desde este jueves 18 de diciembre ya están abiertas las inscripciones para una nueva versión de “Mi almacén, mi comunidad”, el programa de capacitación gratuita que desde 2022 ha acompañado a más de 18.500 negocios de barrio a fortalecer su gestión y su rol dentro de la comunidad.

La iniciativa es liderada por Fundación Coca-Cola junto a Fundación Gastronomía Social, y está dirigida a almacenes, botillerías, panaderías, cafeterías, kioscos y otros comercios locales que cumplen un rol clave en la vida cotidiana de los barrios.

El programa entrega herramientas prácticas para el día a día del negocio, abordando temas como gestión administrativa, finanzas, digitalización y uso de redes sociales. Además, pone un fuerte énfasis en el liderazgo comunitario, promoviendo que los comerciantes se conviertan en agentes de cambio en sus entornos.

Durante el lanzamiento de esta nueva edición, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, destacó la importancia de estos espacios, señalando que “los almacenes son puntos de contacto que conectan dos mundos: una persona que tiene una necesidad y un negocio que tiene rostro, nombre e historia”.

Novedades 2026

Este año, el programa incorpora un curso de finanzas más profundo y refuerza su módulo de liderazgo comunitario. Además, quienes completen el proceso podrán postular a un fondo concursable de $8 millones. Esto ya ha permitido impulsar más de 40 proyectos comunitarios en distintas regiones del país.

Paola Calorio, directora de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sustentabilidad de Coca-Cola Chile, afirmó que “cuando un negocio crece, la comunidad crece con él”. En tanto, Rafael Rincón, presidente de Fundación Gastronomía Social, destacó que el programa “no solo mejora los negocios, sino que también genera cambios reales en las comunidades”.

Las inscripciones están disponibles en www.mialmacenmicomunidad.com hasta completar cupos. Más información en Instagram @mialmacen_micomunidad y @cocacolacocl.

