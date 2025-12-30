Figura de televisión arremete fuertemente contra los cantantes urbanos: «Estas cabras y cabros hue… que se creen la muerte»

Recientemente, Patricia Maldonado apuntó directamente contra el género urbano. Sin dudas, la cantante y actriz no está para nada de acuerdo con la música actual.
Así lo reveló en la reciente edición de Con Ganas y Sin Ganas, pódcast que comparte junto a su marido, Jorge Pino.
En la emisión del programa, la cantante habló sobre su habilidad con los timbales y recordó la vez que se presentó en el Festival Viva Dichato, donde tocó acompañada de una orquesta.
«Dime qué cantante en este país, de todas estas cabras y cabros hueones que se creen la muerte, ha hecho eso», lanzó sin tapujos.
Acto seguido, realizó una imitación en modo burlesco, haciendo referencia a que no se les entiende al cantar. “Mira la hueá, mira la huea. ¿Cachai’ o no? No han hecho ni una cuarta parte de lo que uno ha hecho», indicó.
Además, agregó que «no tienen talento, la mayoría no tiene talento».
Las controversiales declaraciones de Patricia Maldonado a través de su pódcast
Es de conocimiento público que la intérprete cuenta con una lengua afilada. Sus declaraciones contra los artistas urbanos no es un hecho aislado. En el mismo pódcast, recientemente se refirió a la victoria de José Antonio Kast.
“Por fin se va a poner un poco de orden en este país. Está desatada la delincuencia, yo pienso que ese fue el gran motivo para que la gente votara por Kast», analizó junto a su esposo.
“Obviamente, hay algunos que me dicen: ‘vieja y la conch…, pero me he reído mucho con eso’”, relató Maldonado.
“Yo voy a ser muy honesta, me pueden gritar lo que quieran, porque no lo puedo digerir”, señaló.
Además, cerró con un mensaje sin filtros: “He sido traficante de droga, he sido prostituta en La Moneda, he andado con todo Chile, mafiosa. Sí, crean todo, no me interesa, grítenme lo que quieran, pero yo tengo muy clara la película”.
