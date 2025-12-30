La dolorosa pérdida que mantiene de luto a Myriam Hernández: «Por eso ella había cancelado unos shows hace pocos días»

Durante la noche de este lunes se confirmó una noticia que golpeó de lleno a la familia de Myriam Hernández. Jaime Hernández Vidal, padre de la reconocida cantante chilena, falleció luego de enfrentar por largo tiempo un cáncer.

La información fue entregada por la periodista Cecilia Gutiérrez, quien explicó que la enfermedad venía afectándolo desde hace años. “Lamentablemente, tras una larga lucha contra un cáncer, falleció el papá de Myriam Hernández. Por eso ella había cancelado unos shows hace pocos días”, escribió la comunicadora en su cuenta de Instagram.

Muere Jaime Hernández Vial, padre de Myriam Hernández

Durante los últimos meses, la intérprete optó por mantenerse en Chile para acompañar a su padre, dejando en pausa presentaciones y viajes internacionales. Su prioridad fue estar cerca de él en este complejo proceso.

Uno de estos compromisos ocurrió en junio, cuando canceló un concierto en Panamá. En aquella ocasión, la artista explicó la decisión a través de sus redes sociales, con un mensaje dirigido a sus seguidores.

“Lamento muchísimo no poder llegar en esta ocasión, pero en este momento debo permanecer en Chile por algunas cosas que requieren mi atención y cuidado. De todas maneras, confío en que podrán esperarme y seguir haciendo de Panamá parte de la historia de mi vida», señaló en aquella ocasión.

Según Cecilia Gutiérrez, la partida de Jaime Hernández Vidal tiene profundamente afectada a la cantante. Hasta ahora, eso sí, Myriam Hernández no ha emitido declaraciones públicas tras la pérdida.

A lo largo de su carrera, siempre destacó la importancia de su padre en su camino musical. En redes sociales, solía dedicarle palabras de cariño y agradecimiento.

En el último día del padre, escribió: «Feliz día a todos los papás del mundo, en especial al mío que lo amo con todo el corazón. Qué afortunada soy de tenerte junto a mí”.

También puedes leer en Radio Corazón: Reconocido rostro de TV fue internado de urgencia y deberá ser operado: «Pienso que me hicieron brujería…»

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Myriam Hernandez (@myriamhernandez_oficial)

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google