Sergio Lagos presenta «Musicalismo»: un espectáculo que revive el patrimonio musical de Chile

Sergio Lagos volverá a subir a un escenario, pero esta vez con un proyecto que busca rendir tributo a las canciones que han marcado la historia cultural y emocional de varias generaciones. Se trata de «Musicalismo», un espectáculo que se presentará el próximo 3 de octubre en el emblemático Teatro Estudio13.

La propuesta va más allá de un concierto. El montaje combina música en vivo. Además de relatos y momentos de emoción para recorrer parte del legado de artistas que dejaron una huella en la música popular chilena y latinoamericana.

Sergio Lagos estrenará emotivo homenaje a los íconos de la música nacional

Durante la presentación, el público podrá reencontrarse con clásicos de figuras como Cecilia, Zalo Reyes, Lucho Gatica, Los Ángeles Negros, Palmenia Pizarro, La Noche, Los Iracundos, Chico Trujillo, Los Jaivas y Buddy Richard, entre otros.

Sobre el origen de la iniciativa, Sergio Lagos explicó que «Musicalismo nace desde el amor y el respeto por quienes construyeron la banda sonora de nuestras vidas. Es un homenaje a artistas que forman parte del patrimonio emocional y cultural de Chile».

El repertorio incluirá canciones como Dilo Calladito, Historia de un Amor, Cómo Quisiera Decirte, Cariño Malo, Baño de Mar a Medianoche. Quiero Ser Libre, Puerto Montt, Loca, Mira Niñita, Cielo y Una Lágrima en la Garganta, interpretadas junto a músicos de reconocida trayectoria.

Uno de los elementos más especiales del espectáculo será el lugar elegido para su estreno. El histórico Teatro Estudio13, recordado por haber albergado durante décadas el programa Sábados Gigantes. Este será el escenario que recibirá esta propuesta, aportando un componente de nostalgia a una noche dedicada a la memoria musical del país.

Las entradas ya están disponibles a través del sistema Ticketpro.

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