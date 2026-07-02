«Los únicos hijos que sufren en nuestra discusión son los tuyos que tienen un padre acusado de violación y una madre con cuernos»

La polémica entre Daniela Aránguiz y Nidyan Fabregat sumó un nuevo capítulo. Esta vez, la modelo española respondió con fuerza a los comentarios que la panelista realizó sobre su embarazo durante el programa Sígueme de TV+.

Todo comenzó cuando Aránguiz cuestionó la decisión de Fabregat de convertirse en madre, considerando la situación personal que había expuesto en los últimos meses.

“Encuentro que es súper inconsciente de parte de ella. Yo creo que tener una guagua es una responsabilidad súper grande”, comentó la exesposa de Jorge Valdivia.

Luego profundizó en su crítica y lanzó una frase que generó una ola de reacciones. “Una mujer grande, que ya pasó por eso, traer un hijo al mundo a sufrir”, afirmó.

La durísima respuesta de Nidyan Fabregat

La respuesta de Nidyan no tardó en llegar. A través de sus historias de Instagram publicó un extenso descargo dirigido directamente a Aránguiz.

“Danielita, mira…”, comenzó escribiendo.

En el texto rechazó las palabras de la panelista y aseguró: “Decir que traigo a sufrir un bebé a este mundo es decretar algo que en un corazón tan negro como el tuyo no me extraña escuchar”.

Sin embargo, el mensaje subió rápidamente de tono. La influencer apuntó a la vida personal de Aránguiz y también mencionó a Jorge Valdivia.

“Los únicos hijos que sufren en nuestra discusión son los tuyos que tienen un padre acusado de violación y una madre con los cuernos tan grandes que le cuesta conducir su Mercedes-Benz que a todo esto es gracias nuevamente a su ex”, escribió.

Más adelante, también hizo alusión al pasado de la panelista y cuestionó cómo llegó a su actual situación económica.

“Usted cariño vivía en la humilde comuna de La Florida y que la única forma de llegar a vivir donde estás ahora (en Los Trapenses) era embarazándote como sea de tu ex marido para tener algo», continuó.

Finalmente, Fabregat lanzó una última acusación antes de cerrar su publicación.

“Que no se te olvide tampoco que inventaste un embarazo para amarrar a un hombre”, remató.

Antes de terminar, dejó una advertencia para Daniela Aránguiz y aseguró que aún tiene más antecedentes que podría revelar.

“Sé 1 millón de cosas más y si me sigues apretando dejaré todos los códigos de lado y haré un festín contigo. Piu piu bitch. Chao”, concluyó.

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