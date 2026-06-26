Aroldo Maciel alerta a Chile tras doble terremoto en Venezuela: entregó fecha clave y preocupante aviso

El doble terremoto registrado el pasado 24 de junio en Venezuela sigue generando repercusiones, no solo por la magnitud de la tragedia, sino también por las advertencias que surgieron tras el evento.

De acuerdo con información consignada por ADN, el Gobierno venezolano informó que la emergencia deja más de 550 personas fallecidas y cerca de 3 mil heridos, aunque las cifras aún continúan actualizándose.

En Chile, el fenómeno también ha abierto el debate entre especialistas. Uno de ellos fue Marcelo Lagos, quien en conversación con el matinal Contigo en la Mañana planteó la posibilidad de que ambos movimientos correspondieran, en realidad, a un solo evento sísmico.

Aroldo Maciel enciende las alarmas tras doble terremoto en Venezuela

A esas declaraciones se sumó el investigador brasileño Aroldo Maciel, conocido por afirmar que cuenta con un método para anticipar grandes terremotos. A través de un video publicado en su canal de YouTube, sostuvo que el reciente sismo en Venezuela aumentó la probabilidad de un movimiento importante en nuestro país durante las próximas semanas.

«Este evento (el terremoto en Venezuela) sube la probabilidad que un evento importante esté cerca de Chile. Podría ser en la frontera con Perú, en el norte, pero el sur es hoy el sitio con altísimos riesgo», señaló.

El investigador agregó que espera que un eventual sismo de gran magnitud ocurra en otra zona del planeta y no en territorio nacional.

«Ojalá que el 7,5 se vaya a otra parte como a Fiji, Papúa o a la costa de Japón. Pero, estamos hablando que en 45 días ya nos enteraremos si este evento se cumple o no en Chile», afirmó.

Más adelante, insistió en que Chile es actualmente el país con mayor probabilidad dentro de su modelo de predicción.

«Entonces, sí, ahora tenemos un altísimo riesgo de que se cumpla el pronóstico para Chile. Es uno de los cuatro sitios, pero ahora Chile tiene el riesgo más alto para que esta actividad pueda ocurrir… México está segundo, estamos comunicando», concluyó.

Según la proyección de Aroldo Maciel, si el fenómeno no llegara a producirse en Chile, el siguiente país con mayor probabilidad sería México.

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