Reconocido músico chileno se encuentra en coma inducido tras sufrir grave accidente automovilístico

El músico chileno Angelo Pierattini, reconocido por liderar la banda Weichafe y por su extensa trayectoria en el rock nacional, atraviesa horas decisivas tras sufrir un grave accidente automovilístico.

El hecho ocurrió durante la jornada de ayer, cerca de las 13:00 horas, en la ruta 68. Según los antecedentes, otro vehículo impactó al artista por la parte trasera, provocando lesiones de consideración.

De acuerdo a información entregada por su círculo cercano a Culto de La Tercera, Pierattini se encuentra en coma inducido, una medida médica destinada a disminuir la inflamación causada por un hematoma en la cabeza producto de una fractura. A esto se suman fracturas en las costillas y complicaciones pulmonares, por lo que permanece bajo estricta observación médica. Familiares y amigos han solicitado públicamente enviar fuerzas y oraciones por su recuperación.

La trayectoria de Angelo Pierattini

Pierratini es considerado uno de los cantautores más influyentes del siglo XXI en Chile. Inició su carrera a mediados de los años 90 como segunda guitarra de Bambú. Pero alcanzó mayor proyección como guitarrista y vocalista de Weichafe, banda emblemática del rock nacional.

En 2006, su talento lo llevó a pisar el escenario del Festival de Viña junto a Chancho en Piedra, tras su estrecha colaboración con Pablo Ilabaca. También participó en proyectos de 31 Minutos.

Entre sus reconocimientos figuran el premio Altazor por Fuego en Los Andes y el premio Pulsar 2014 por Baila Dios.

