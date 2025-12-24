Patricia Maldonado festeja resultado electoral y responde con ironía a las críticas: «me dicen vieja y la conch…»

Patricia Maldonado no ocultó su satisfacción tras el triunfo de José Antonio Kast. La artista abordó el resultado de las elecciones en el más reciente capítulo de Con Canas y Sin Ganas, el programa que conduce en YouTube junto a su esposo, Jorge Pino.

Desde el inicio, Maldonado destacó el clima de la jornada electoral. “Menos mal que las Elecciones del domingo fueron tranquilas, se escogió al Presidente que todos queríamos (…) y la gente salió a celebrar”, comentó, dejando clara su postura frente al nuevo escenario político.

La cantante también confesó que prefirió mantenerse al margen durante el proceso. La ansiedad fue demasiado fuerte. “Durante la jornada democrática no quiso ver nada”, explicó, reconociendo que la tensión la sobrepasó.

Jorge Pino, en tanto, entregó su lectura del resultado. “Por fin se va a poner un poco de orden en este país. Está desatada la delincuencia, yo pienso que ese fue el gran motivo para que la gente votara por Kast”, afirmó.

Patricia Maldonado sobre las críticas

Las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer y, como suele ocurrir, no todas fueron favorables. “Obviamente, hay algunos que me dicen: ‘vieja y la conch…, pero me he reído mucho con eso’”, relató Maldonado, asegurando que hoy existe una polarización mucho más marcada que en el pasado.

Lejos de incomodarse, la opinóloga fue directa frente a las críticas. “Yo voy a ser muy honesta, me pueden gritar lo que quieran, porque no lo puedo digerir”, señaló. Y cerró con un mensaje sin filtros: “He sido traficante de droga, he sido prostituta en La Moneda, he andado con todo Chile, mafiosa. Sí, crean todo, no me interesa, grítenme lo que quieran, pero yo tengo muy clara la película”.

