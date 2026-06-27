El romántico momento que todo Chile esperaba entre Alanys Lagos e Ignacio Ormazábal ocurrió en La Gran Noche de La Corazón 2026

Alanys Lagos fue la encargada de cerrar La Gran Noche de La Corazón este sábado, con un show que hizo bailar y corear al Movistar Arena. La joven ranchera de 20 años, deslumbró con lo mejor de su repertorio, y con varias sorpresas.

Una de ellas, fue la aparición de Ignacio Ormazábal, quien se subió al escenario para cantar su canción «Llegaste tú«. La sorpresa fue aún mayor, puesto que Alanys Lagos jugó con el misterio, y aseguró que el joven «no iba a poder estar presente«, pero apareció con un impecable traje al estilo mariachi que se robó las miradas.

El beso entre Alanys Lagos e Ignacio Ormazábal

Recordemos que ambos se conocieron en Marchigüe, Región de O’Higgins. Ahí, Ignacio Ormazábal era parte del público que llegó a ver el show de Alanys Lagos. En aquella ocasión, Ignacio Ormazábal subió a cantar, y deslumbró a todos con su voz y su personalidad, incluso a la artista.

Tras esto, comenzaron una etapa musical juntos, con «Amores de Campo» y «Amores de Campo 2«, álbumes que cuentan la historia de amor entre los dos.

Y ahora, en La Gran Noche de La Corazón, pudimos ver un esperado momento: el apasionado beso entre ambos.

Luego de que Ignacio Ormazábal se despidiera rápidamente, el público pidió el beso. Él, tomó enérgicamente a la artista y cumplió con el deseo de miles de fanáticos que llegaron al Movistar Arena.

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