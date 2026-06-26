¡Impacto en CHV! Dos participantes de Fiebre de Baile confirman nueva relación amorosa: «Es mi pareja»

Tras varias semanas de especulaciones, finalmente se confirmó el romance entre dos participantes de Fiebre de Baile. Fue la propia Disley Ramos quien terminó con los rumores al reconocer públicamente su relación con Claudio Valdivia.

La confesión surgió durante una conversación en el programa, luego de que la periodista Caco Saavedra, invitada al espacio, le hiciera una pregunta sin rodeos.

Nueva pareja en Fiebre de Baile

«Usted avanzó muy rápido con (Luis) Mago Jiménez. ¿Qué pasa con Claudio, que lo tiene en el clóset? ¿Qué le falta a Claudio?», le consultó.

La influencer respondió de inmediato: «No le falta nada».

Luego, profundizó en cómo ha vivido esta nueva etapa sentimental y explicó por qué decidió tomarse las cosas con más calma.

«De hecho, quiero decir que efectivamente con Luis avanzamos rápido porque estábamos en un contexto distinto, que es el encierro, donde las emociones se viven a mil (…) pero lo que rápido empieza, rápido termina», señaló.

En esa misma línea, aseguró que esta vez ha preferido construir la relación paso a paso.

«Por eso me he tomado el tiempo con Claudio, para conocerlo bien, pero creo que Claudio tiene todas las características y él, hoy en día, sí me hace brillar y sí me hace sacar mi esencia real», agregó.

Las palabras de Disley provocaron la reacción inmediata de Diana Bolocco, quien quiso saber si el vínculo ya estaba formalizado.

«¡Qué lindo esto! ¿Esta relación tiene nombre?», preguntó la animadora.

Sin dejar espacio para las dudas, la ex chica reality confirmó el estado de la relación: «No, pero es, en este minuto, mi pareja y no estoy conociendo a nadie más».

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