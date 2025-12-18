Cibernautas pierden los estribos en redes sociales tras nueva eliminación en Fiebre de Baile: «Injusticia» y «arreglado»

En el reciente capítulo de Fiebre de Baile, se conoció al nuevo eliminado de la competencia.

En una jornada llena de adrenalina y coreografías emocionantes, se reveló al décimo primero eliminado del espacio.

Quien ganó la inmunidad fue Claudio Valdivia, quien interpretó un baile al ritmo de «He’s a Pirate» de la reconocida película «Los Piratas del Caribe».

Luego, se definió al nuevo eliminado, que estaba entre Francisco Reyes, Camila Andrade, Cata Days y María José Quiroz.

¿Qué pasó? Reyes fue salvado por el voto popular. Por otro lado, el peor puntaje lo tuvo Cata Days, quien abandonó la competencia.

Reacciones de los seguidores tras eliminación de Cata Days

Luego de la eliminación, los seguidores del programa no quedaron para nada conformes con la salida de la influencer.

Mediante un post en la cuenta oficial de Instagram se comunicó la salida de Cata Days. Rápidamente, los cibernautas se manifestaron demostrando su descontento y entregando su opinión a través de los comentarios.

«Hoy se notó lo penca del programa, ¿Claudio el inmune y la Camila salvada? Injusticia»; «¿Alguna recomendación de programa para ver en vez de esto? Mucho arreglo ya»; «La cata tenía 24 puntos y la Camila 22 y Raquel le puso mejor nota a Camila muy injusto»; «Eso es la farándula, dejan a la que da farándula en vez de dejar a esta gran artista. Cata con todo al repechaje si no la dejan son más pencas aún»; «Su última noche de buena sintonía», fueron solo algunas de las reacciones de los seguidores del programa.

Luego de su eliminación, Cata Days habló con Claudio Michaux, quien es el encargado del react del programa. En aquella ocasión, no dudo en hablar sobre el polémico voto de Raquel Argandoña.

«Yo sabía, la nota incógnita es la más peligrosa y la Raquel siempre me pone mala nota«, indicó.

Para cerrar, se despidió y agradeció por todo lo aprendido durante su estancia en el programa. Además, confesó que le gustaría ser parte de un repechaje.

