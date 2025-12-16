El tenso episodio que vivió Roberto Cox tras ser retenido por la policía venezolana: «Uno de los peores días de mi vida…»

El episodio ocurrió el jueves pasado, en plena cobertura periodística en la frontera entre Colombia y Venezuela. En ese lugar, una madre logró comunicarse con sus hijos que se encontraban en Chile, en medio de un despacho en terreno.

Tras ese contacto, el equipo debía salir al aire para el programa «Contigo en Directo». Para ello, decidieron cambiar de punto y trasladarse desde el puente Simón Bolívar al Francisco de Paula Santander, un cruce con menor flujo de personas.

Fue allí donde comenzaron los problemas. «Ahí, el punto de control venezolano está justo cuando termina el puente. Entonces, una vez que ingresas en auto, no puedes dar una vuelta en u, tienes que llegar hasta el final y pasar por el control», relató Roberto Cox.

Al avanzar, los funcionarios iniciaron una fiscalización exhaustiva. «Nos empiezan a revisar el auto, los equipos, y se dan cuenta de inmediato de que teníamos cámara, micrófonos, la mochila que usamos para transmitir. Obviamente, estábamos trabajando para un medio de comunicación», explicó el periodista de CHV.

«Se dieron cuenta de que nuestro camarógrafo había grabado un video de cuando nos estaban registrando. Quisimos mostrarle al productor de Contigo en directo lo que estaba pasando», contó Cox.

Según su relato, la situación escaló rápidamente. «Pidieron ver el celular del camarógrafo para observar qué habíamos grabado. Nos dicen que teníamos que ir al cuartel militar que está en la frontera. Ahí empezaron las 6 horas más largas de mi vida, porque pensábamos que no íbamos a volver a la brevedad a Colombia o a Chile», afirmó.

Finalmente, el comunicador detalló uno de los momentos más complejos del procedimiento. «Nos piden los celulares y el oficial de inteligencia lo pone en modo avión. Fue de los momentos más críticos, porque estábamos incomunicados. Nos pidieron las claves de los celulares y en silencio empezaron a revisarlos», concluyó.

