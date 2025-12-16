  • EN VIVO

El tenso episodio que vivió Roberto Cox tras ser retenido por la policía venezolana: «Uno de los peores días de mi vida…»

El comunicador estuvo en el matinal de Chilevisión, donde reveló que, junto a su equipo, estuvo retenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela.

16 Dic, 2025. 14:56 hrs
Captura Chilevisión Roberto Cox
Captura CHV

Durante la jornada de este martes, Roberto Cox estuvo en el matinal de Chilevisión, donde reveló que, junto a su equipo, estuvo retenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela.

Además, detalló que fueron más de seis horas de interrogación. «Tomamos la decisión de contarlo ahora que ya estamos de vuelta. Es una situación que defino, sin exagerar, como uno de los peores días de mi vida», comenzó relatando.

El angustiante momento que vivió Roberto Cox

