Festikids Summer 2026 anuncia su primer gran show musical: «Las Guerreras HUNTR/X K-Pop Experience»

Festikids Summer 2026 comienza a revelar sus grandes sorpresas y confirma el primer espectáculo musical que animará su próxima edición: “Las Guerreras HUNTR/X K-Pop Experience”, un show en vivo inspirado en la exitosa película de Netflix Las Guerreras K-pop, que se presentará el sábado 10 y domingo 11 de enero en el Centro Cultural Las Condes.

Por primera vez en este recinto, el festival traerá el concierto oficial de la cinta, una experiencia que mezcla lo mejor del K-Pop, el teatro musical y el espectáculo en vivo, con los grandes éxitos que han conquistado a niñas, niños y familias en todo el mundo.

El show contará con canciones interpretadas en español e inglés por artistas nacionales e internacionales, junto a impactantes visuales cinematográficas y coreografías de gran nivel.

Sobre el escenario, Rumi, Mira y Zoey, las estrellas de HUNTR/X, revelarán su doble vida como cazadoras de demonios con superpoderes, mientras se enfrentan a la oscura boyband rival, los Saja Boys, en una historia llena de música y acción.

¿Cuándo se presentarán «Las guerreras HUNTR/X K-Pop Experience»?

La presentación de «Las Guerreras HUNTR/X K-Pop Experience» tendrá dos funciones:

Sábado 10 de enero: 17:30 horas

Domingo 11 de enero: 12:00 horas

Este espectáculo será uno de los grandes atractivos del escenario principal de Festikids Summer 2026, evento que nuevamente ofrecerá una completa programación pensada para toda la familia. Durante ambos días, el público también podrá disfrutar de obras de teatro, marionetas gigantes, banditas musicales, juegos al aire libre, talleres, karaoke infantil, muro de escalada, fútbol, adopción de perritos, un Museo Star Wars con piezas originales de las películas, carritos de golosinas, foodtrucks, concursos y muchas sorpresas más.

Las entradas ya están disponibles en Ticketmaster. El valor diario es de $13.500 (más cargo por servicio), con una promoción 4×3 por la compra del Pack Familiar ($40.500 + cargo), además del beneficio 3×2 en entradas generales para vecinos de Las Condes con su tarjeta vigente.

