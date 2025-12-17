Jowell & Randy desatan la locura y entregan detalles de su segundo concierto: Fanáticos lo consideran como «el mejor show de reggaetón en Chile»

A solo días de su segunda presentación en Chile, Jowell & Randy visitaron a La Número uno de Chile para conversar con Chanchiguagui y encender la previa de lo que será un nuevo reencuentro con el público nacional.

El dúo puertorriqueño llega en medio de la celebración de sus 25 años y tras un Movistar Arena que, según palabras de sus fanáticos, «es el mejor show de reggaetón en Chile».

“Son 25 años, gracias a Dios, llevando nuestra música alrededor del mundo”, señalaron, recordando que su primera visita a Chile fue cerca de 2007, cuando discos como Casa de Leones y Los más sueltos del reggaetón marcaron el inicio de una relación especial con el país. “Desde que llegamos aquí nos han tratado como reyes, como si estuviéramos en nuestra casa”, agregaron.

La alta demanda del primer concierto abrió paso a una segunda fecha, esta vez un domingo. “No queríamos que nadie se quedara fuera. Queremos que todos los que quieran ver este show tengan la oportunidad de verlo de primera mano”, explicaron sobre la decisión de sumar una nueva función.

Jowell & Randy y el comentado show 3D que nadie se quiere perder

El eje de esta gira es el espectáculo Jowell y Randy 3D, una propuesta inédita que combina tecnología, visuales y una puesta en escena pensada para no dar respiro. “Las pantallas son enormes, los visuales en 3D. Los vestuarios y los bailarines hacen que sea como ir a ver una obra de perreo en Broadway”, comentaron entre risas. “Nuestra misión era que la gente no se sentara, y lo logramos”, afirmaron.

El repertorio mezcla clásicos y canciones recientes en casi 60 temas, cuidadosamente seleccionados. “No queremos ser esclavos de los clásicos. Meter canciones nuevas y que la gente las cante igual de duro es lo que nos mantiene vivos”, confesaron.

La segunda parte es este domingo en el Movistar Arena, donde prometen repetir (y superar) una experiencia que muchos ya califican como “el mejor show de reggaetón en Chile”.

