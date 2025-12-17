Popular sitio para adultos reveló que Chile se encuentra en el top de consumidores y estas son las categorías más buscadas

Con el cierre del año, distintas empresas comienzan a revisar sus cifras y a presentar balances sobre el comportamiento de sus usuarios. En ese escenario, destacan especialmente aquellas plataformas que pueden medir con precisión los hábitos de consumo digital.

Uno de los mercados que cada año genera interés es el entretenimiento para adultos, en especial los sitios de distribución de videos. Por lo mismo, es que sus estadísticas suelen ofrecer una radiografía de las preferencias de millones de personas alrededor del mundo.

En ese sentido, Pornhub, una de las páginas más populares, reveló su informe del 2025. Y sí, Chile aparece nuevamente como uno de los países con mayor consumo dentro de la plataforma.

Dentro del análisis, Chile se posiciona como un mercado atractivo. Además, se registraron bajas de tráfico en fechas clave como Fiestas Patrias y Año Nuevo, según consignó ADN.

Chile se posiciona en el Top 20

A pesar de las bajas puntuales, Chile sigue en el top 20 a nivel mundial de visitas. Además, destaca por sus preferencias claras hacia contenido local y categorías determinadas.

Según Pornhub, Chile se encuentra entre los que más visitas generan globalmente, compartiendo un alto tráfico con Estados Unidos, México, Brasil, Alemania y España.

Si bien Chile se encuentra en el top 20, representa una leve caída: el año pasado quedó en el puesto 19.

Según el sitio, lo que más buscan los chilenos son las siguientes categorías:

Chilena

Hentai

Colombiana

Argentina

Milf

Femboy

Animation

Cosplay

Por otro lado, también se dieron a conocer las figuras más buscadas, entre ellos destacan estos nombres:

Jordy ENP

Violet Myers

Lily Phillips

Salome Gil

Abella Danger

También puedes leer en Radio Corazón: Estas son las posiciones que podrían implicar más riesgos durante el sexo y requieren más cuidado, según especialistas

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google