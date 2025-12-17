Este es el panorama familiar y gratuito que trae Puente Alto para este fin de semana y no te puedes perder: ¿Cómo retirar las entradas?

Nada mejor que un buen panorama gratuito para grandes y chicos, y en La Número Uno de Chile te traemos un imperdible para este fin de semana.

Si quieres divertirte viendo un buen espectáculo, te comentamos que Puente Alto será la sede de un panorama dirigido a toda la comunidad.

Se trata de BARRIOMANÍA, evento organizado por la agrupación El Barrio Lucha Libre, que promete una tarde llena de acción.

¿Cuándo y dónde es BARRIOMANÍA, el evento gratuito especial de este fin de semana?

La actividad se realizará este sábado 20 de diciembre en el Gimnasio Irene Velázquez, recinto ubicado a pocos pasos de la Plaza de Puente Alto. Las puertas abrirán a las 17:00 horas, mientras que el inicio del show está programado para las 17:30 horas.

Este evento marca el cierre de un gran trabajo territorial desarrollado durante todo el año. La organización llevó a la lucha libre a distintos sectores, como Villa Mariano Latorre, Bajos de Mena, entre otros sectores.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Corporación Municipal de Deportes y la Municipalidad de Puente Alto, lo que permite un espectáculo de gran nivel con acceso completamente gratuito.

Uno de los grandes atractivos de la jornada será el reto abierto lanzado por Chaky el payaso, desafío que fue aceptado por dos figuras de peso: Anarko Montaña y Sinner. Los tres protagonizarán una intensa lucha en formato Triple Amenaza.

La cartelera también incluye a destacados exponentes del circuito nacional como el actual rey clandestino CJC. Además de Habitantes del Abismo, Dante Slayer, el “Mister Chile” Dylan Fabrizio, Raiden y el alcalde de Driver City, Factor, entre otros.

Desde la organización señalaron que “este es el cierre de un año de esfuerzo, llevando la lucha libre a distintos puntos de la comuna. Hoy cerramos en casa grande, demostrando que se puede hacer un espectáculo de calidad, con talento nacional y desde el barrio para el barrio”.

Cabe destacar que las entradas son liberadas y deben retirarse de forma presencial en la Corporación Municipal de Deporte de Puente Alto y en El Barrio Lucha Libre. Un panorama imperdible para disfrutar en familia y apoyar el deporte local.

También puedes leer en Radio Corazón: Sale a la luz la verdad sobre el supuesto video íntimo de Mariela Sotomayor y esta fue su reacción

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google