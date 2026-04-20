Impacto en la TV: brutal crimen deja tres muertos en medio de grabación de famosa teleserie

En las últimas horas un violento ataque remeció a Colombia. Dos personas de producción perdieron la vida en medio del rodaje de la famosa serie «Sin senos si hay paraíso».

El hecho ocurrió el sábado 18 de abril, en medio de una jornada de grabaciones en el barrio Los Laches, en pleno centro de Bogotá.

Según información oficial entregada por la Policía de Bogotá a People en Español, el incidente se desató cuando un hombre “agredió, sin mediar palabra, a un ciudadano; luego, personas que se encontraban en este lugar, salen en defensa de la víctima. Lamentablemente, producto de esta riña, murió el agresor y otras dos víctimas”.

Según consignó Canal 13, el conflicto habría comenzado minutos antes, cuando el sujeto se acercó al equipo para pedir un encendedor. Tras no obtener respuesta, se retiró del lugar y regresó armado con un cuchillo, lo que terminó desencadenando la fatal pelea.

Las víctimas fueron como Henry Alberto Benavidez Cárdenas (45) y Nicolás Francisco Perdomo Corrales (18), ambos parte del equipo de producción de la teleserie.

¿Quién era el asesino?

El atacante fue identificado como Josué Cubillos Gaviria, de 24 años. La Policía Metropolitana de Bogotá indicó que el individuo tenía antecedentes de problemas de salud mental y consumo de sustancias alucinógenas.

Además, el medio El Tiempo detalló que no se trataba de una persona en situación de calle, como se creyó en un inicio, ya que registraba ingresos a centros psiquiátricos entre 2024 y 2025, junto con tres diagnósticos clínicos.

Carmen Villalobos, protagonista de la saga, utilizó sus redes sociales para despedir a sus compañeros fallecidos.

«Para mi han sido horas muy tristes en medio de una alegría. Solo les puedo decir que cuando estamos en un proyecto, todos nos volvemos familia», comenzó diciendo.

Además, agregó: “¡Es muy difícil asimilar todo lo que pasó! Como lo dije anoche, mis pensamientos están con las familias que en este momento perdieron a su ser querido y le pido a Dios mucha fortaleza para cada uno de ellos”.

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