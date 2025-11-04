Reconocido influencer chileno resultó herido de bala tras tiroteo en evento de Halloween: un joven murió

En pasado fin de semana, se registró una balacera que terminó con un joven muerto y personas heridas. Entre ellas, un reconocido creador de contenido popularmente conocido como «Dr. Maki Gero».

«Maki» es representante del viral personaje Tío René. Juntos han alcanzado fama en redes sociales tras participar en diversos eventos y en los realities web del periodista Diego González.

El suceso ocurrió en el local Museum, ubicado en Concepción. Los balazos se registraron a eso de las 7:40. Según los antecedentes, el establecimiento ya había sido clausurado en dos ocasiones anteriores: 2010 y 2021.

En horas de la madrugada, ellos mismos promocionaban un evento de Halloween. Además, invitaban a los asistentes a continuar la celebración en un after que se realizaría en el mismo local.

Tras los disparos, falleció un joven de 19 años y dos personas terminaron heridas.

Dr. Maki Gero quedo herido en medio tiroteo

A través de redes sociales, los usuarios viralizaron registros de «Dr. Maki Gero» tumbado en el piso. Luego de esquivar los disparos y mostrando que un proyectil lo alcanzó en el brazo.

Luego, aclaró la situación con una declaración, detallando lo sucedido. En el video, dio a conocer que fue herido, pero fuera de peligro, liego de trasladarse al Hospital Regional de Concepción.

«Lo único que atine fue tirarme a tierra y gracias a Dios no fue tan grave. Cómo que me rozó una bala en la mano, pesqué mi auto y me fui solo al hospital regional«, señaló.

En la misma, entregó un mensaje de precaución sobre los populares «after». Llamaba a cuidarse y ejemplificaba con casos de sus conocidos. Como el de Carlitos Vera, quien sufrió algo similar.

